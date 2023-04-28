Киевская ОВА сообщила о работе ПВО
28 апреля 2023 05:27
Запуск ракеты. Фото: УНИАН
Во время воздушной тревоги сегодня ночью, 28 апреля, в Киевской области работали силы ПВО.
Об этом сообщила Киевская ОВА в Telegram.
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"На Киевщине работает ПВО", — говорится в сообщении.
Ранее о работе ПВО в небе над столицей сообщила Киевская ГВА.
Напомним, что военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что контрнаступление ВСУ уже началось и завершится деоккупацией захваченных Россией украинских территорий. Он подчеркнул, что мы должны выйти на определенные рубежи.