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Киевская ОВА сообщила о работе ПВО

28 апреля 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Киевская ОВА сообщила о работе ПВО
Запуск ракеты. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время воздушной тревоги сегодня ночью, 28 апреля, в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА в Telegram.

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Подробности

"На Киевщине работает ПВО", — говорится в сообщении.

 

Ранее о работе ПВО в небе над столицей сообщила Киевская ГВА.

 

Напомним, что военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что контрнаступление ВСУ уже началось и завершится деоккупацией захваченных Россией украинских территорий. Он подчеркнул, что мы должны выйти на определенные рубежи.

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