Киевская ОВА сообщила о работе ПВО

Запуск ракеты. Фото: УНИАН

Во время воздушной тревоги сегодня ночью, 28 апреля, в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА в Telegram.

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"На Киевщине работает ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее о работе ПВО в небе над столицей сообщила Киевская ГВА.

Напомним, что военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что контрнаступление ВСУ уже началось и завершится деоккупацией захваченных Россией украинских территорий. Он подчеркнул, что мы должны выйти на определенные рубежи.