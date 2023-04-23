У небі над Київщиною помітили одразу два рідкісних явища: фото сколихнули мережу
Вночі, 23 квітня, мешканці Київської області помітили у небі незвичні явища. Зокрема, першим з них стало Північне сяйво. Небо огорнуло рожеве світло, що надало йому містичного вигляду.
Про це інформується в соціальних мережах України.
Рожеве небо над Києвом
Сьогодні дуже цікава подія, адже в небі над Україною аж два незвичних явища.
Першим є незвичний колір неба, яке зараз бачать у Броварах. Це Північне сяйво рожевого кольору, яка огорнуло небо Київщини.
Друге незвичне явище — близьке розташування Венери поруч із Місяцем.
Нагадаємо, що спалахи, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав не супутник NASA, а справжній метеор.
Після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах, у Києві на онлайн-майданчиках почали продавати шматочки метеорита.