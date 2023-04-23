У небі над Київщиною помітили одразу два рідкісних явища: фото сколихнули мережу

Незвичні явища в небі над Київщиною. Фото: соціальні мережі

Вночі, 23 квітня, мешканці Київської області помітили у небі незвичні явища. Зокрема, першим з них стало Північне сяйво. Небо огорнуло рожеве світло, що надало йому містичного вигляду.

Про це інформується в соціальних мережах України.

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Сьогодні дуже цікава подія, адже в небі над Україною аж два незвичних явища.

Першим є незвичний колір неба, яке зараз бачать у Броварах. Це Північне сяйво рожевого кольору, яка огорнуло небо Київщини.

Рожеве Північне сяйво над Києвом. Фото: соцмережі

Рожеве Північне сяйво над Києвом. Фото: соцмережі

Рожеве Північне сяйво над Києвом. Фото: соцмережі

Друге незвичне явище — близьке розташування Венери поруч із Місяцем.

Кадри Венери поруч із Місяцем. Фото: соцмережі

Кадри Венери поруч із Місяцем. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що спалахи, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав не супутник NASA, а справжній метеор.

Після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах, у Києві на онлайн-майданчиках почали продавати шматочки метеорита.