П'ять мільйонів Укрзалізниці — київська прокуратура програла суд

Суддя підписує документи. Фото: Суспільне

Київський суд розглянув позов прокуратури щодо стягнення понад 5 мільйонів гривень на користь Укрзалізниці. Позов не задовольнили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Прокуратура подала позов у суд щодо стягнення 5,08 млн грн з ТОВ "Рілейд". У 2018 році Укрзалізниця замовила у цього підприємства роботи з благоустрою та озеленення території на об'єкті будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ — Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Компанія отримала кошти та роботи виконала. Однак пізніше Антимонопольний комітет встановив, "Рілейд" отримав підряд у змові з ТОВ "Плутоніус лімітед", за що ТОВ оштрафували на 68 тис. грн.

Прокуратура стверджувала, що підписаний договір між Укрзалізницею та ТОВ "Рілейд" суперечить інтересам держави та суспільства. Мовляв, це є порушенням правових та економічних засад функціонування господарської діяльності у сфері публічних закупівель.

Вирок суду

Прокуратура вимагала визнати угоду недійсною та стягнути з компанії 5,08 млн грн на користь "Укрзалізниці". Однак суд дійшов висновку, що угода не суперечить інтересам держави, а факт антиконкурентних узгоджених дій під час закупівлі не є підставою для визнання оспорюваних правочинів недійсними. В задоволенні позову відмовили.

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