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Киевская прокуратура проиграла суд по 5 млн грн для Укрзализныци

22 декабря 2024 15:09
Виктория Козырь - редактор
Пять миллионов для Укрзализныци — киевская прокуратура проиграла суд
Судья подписывает документы. Фото: Суспільне
Виктория Козырь - редактор

Киевский суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании более 5 миллионов гривен в пользу Укрзализныци. Иск не удовлетворили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Прокуратура подала иск в суд по взысканию 5,08 млн грн с ООО "Рилейд". В 2018 году Укрзализныця заказала у этого предприятия работы по благоустройству и озеленению территории на объекте строительства "Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт Борисполь" Компания получила средства и работы выполнила. Однако позже Антимонопольный комитет установил, "Рилейд" получил подряд в сговоре с ООО "Плутониус лимитед", за что ООО оштрафовали на 68 тыс. грн.

Прокуратура утверждала, что подписанный договор между Укрзализныцей и ООО "Рилейд" противоречит интересам государства и общества. Это является нарушением правовых и экономических основ функционирования хозяйственной деятельности в сфере публичных закупок.

Приговор суда

Прокуратура требовала признать сделку недействительной и взыскать с компании 5,08 млн грн в пользу "Укрзализныци" Однако суд пришел к выводу, что соглашение не противоречит интересам государства, а факт антиконкурентных согласованных действий при закупке не является основанием для признания оспариваемых сделок недействительными. В удовлетворении иска отказали.

Напомним, в Одессе работают над возобновлением домов, пострадавших от российских обстрелов. Правда, к большинству крупных тендеров есть вопросы у аудиторов.

Недавно объявили о закупке нового железнодорожного оборудования на сумму 15,9 миллиона гривен, которое планируют использовать для обновления шпал, брусьев и стрелочных переводов.

суд Укрзализныця аэропорт Борисполь прокуратура строительство судебные решения

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