У метро Києві проведуть ремонт - що відомо

Чоловік у метро. Фото: Новини.LIVE

Столичний метрополітен продовжує масштабну модернізацію. Зокрема, було оголошено про закупівлю нового залізничного обладнання на суму 15,9 мільйона гривень, яке планують використати для оновлення шпал, брусів і стрілочних переводів. Це стане ключовим етапом для покращення безпеки та ефективності перевезень у метро.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомляє Kyiv.ua.

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Згідно з планами, Київметрополітен планує закупити:

4 500 дерев’яних шпал (тип ІА, просочених);

910 дерев’яних шпал (тип ІІА, просочених);

200 дерев’яних мостових брусів;

22 комплекти перевідних брусів для стрілочних переводів типу ІА.

Це обладнання має значення для забезпечення надійної роботи колій, особливо в умовах високого навантаження.

Як відомо, оновлення інфраструктури є частиною довгострокової стратегії Київметрополітену. Відтак, нові матеріали дозволять підвищити безпеку пасажирів, знизити ризик аварій та технічних несправностей, забезпечити стійкість до несприятливих погодних умов, подовжити термін служби колій та інфраструктури завдяки якісним матеріалам.

Це також допоможе зменшити витрати на ремонт та обслуговування у довгостроковій перспективі, а також позитивно вплине на екологічність перевезень.

Хто постачатиме обладнання

Аукціон для визначення постачальника, який має виконати замовлення до 31 грудня 2025 року відбудеться 24 грудня цього року. Очікується, що постачальник забезпечить якісні матеріали у великих обсягах у чітко визначені строки.

Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".