Київська військова адміністрація проти КМДА: яку назву отримає Повітрофлоцький проспект
Київська міська військова адміністрація виступила на підтримку перейменуваня Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних Сил. Нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг Героїв з Повітряних сил.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Проспект Повітряних сил ЗСУ
"Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба — тим хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави — міста Київ та нашої рідної України", — зазначив він.
На думку депутатів КМВА, нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг Героїв з повітряних сил. Історично закарбується навічно пам’ять і вдячність — захисникам неба Повітряних Сил Збройних Сил України.
Від ідеї мера в захваті не всі
Варто зазначити, що одним із варіантів було перейменування проспекту на проспект Європейського Союзу. За таке перейменування виступали депутати від блоку Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Саме їх звинувачували у зриві голосування.
За повідомленням депутатки Ксенії Семенової, Кличко зневажив думкою киян та зареєстрував цей проєкт "за вказівкою" партії Порошенка.
"І все одно, що ви там наголосували. Партія сказала — треба! Якщо треба мати вулицю на честь своєї партії, то можна забити на авіаційну історію міста і думку киян. ЄС же мобілізувала всю країну за це голосувати. Але в голосуванні програла. Нічого. В голосуванні програла, але якщо поміняти на голоси за земельку, то можна й перейменувати", — пише Семенова, та іронічно зауважила на методиці Кличка "просувати" свій шлях до президентства.
Скандал навколо перейменування
Свою думку висловив і столичний активіст Олег Симороз. Він нагадав, що Інститут Національної памʼяті у 2015 році постановив, що Повітрофлотський проспект декомунізації не підлягає. Спільна думка і в експертів з комісії Київради.
"Найогиднішим у цій історії є те, що керівництво політичної партії "Європейська Солідарність" влаштувало з цього питання агресивну політичну кампанію виборчого масштабу. Агітаційна реклама на вулицях Києва, реклама в соціальних мережах та на телебаченні із закликами робити "правильний" вибір у застосунку "Київ Цифровий". Всіх, хто проти, вони вже брехливо називають "більшовиками" та "комуняками". Але навіть це їм не допомгло, і люди проголосували за Повітрянофлотський проспект", — написав Симороз у Facebook.
Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко ухвалив рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу, на що обурилися кияни.
Крім того, згідно з останнім дослідженням від Інституту масової інформації, в рейтинг замовних матеріалів потрапив і Петро Порошенко.