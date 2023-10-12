Київська військова адміністрація проти КМДА: яку назву отримає Повітрофлоцький проспект

Повітрофлотський проспек у Києві. Фото: Big Kiev

Київська міська військова адміністрація виступила на підтримку перейменуваня Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних Сил. Нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг Героїв з Повітряних сил.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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Рішення про перейменування. Фото: Скриншот

"Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба — тим хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави — міста Київ та нашої рідної України", — зазначив він.

На думку депутатів КМВА, нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг Героїв з повітряних сил. Історично закарбується навічно пам’ять і вдячність — захисникам неба Повітряних Сил Збройних Сил України.

Від ідеї мера в захваті не всі

Варто зазначити, що одним із варіантів було перейменування проспекту на проспект Європейського Союзу. За таке перейменування виступали депутати від блоку Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Саме їх звинувачували у зриві голосування.

За повідомленням депутатки Ксенії Семенової, Кличко зневажив думкою киян та зареєстрував цей проєкт "за вказівкою" партії Порошенка.

"І все одно, що ви там наголосували. Партія сказала — треба! Якщо треба мати вулицю на честь своєї партії, то можна забити на авіаційну історію міста і думку киян. ЄС же мобілізувала всю країну за це голосувати. Але в голосуванні програла. Нічого. В голосуванні програла, але якщо поміняти на голоси за земельку, то можна й перейменувати", — пише Семенова, та іронічно зауважила на методиці Кличка "просувати" свій шлях до президентства.

Джерело: Facebook Ксенії Семенової

Скандал навколо перейменування

Свою думку висловив і столичний активіст Олег Симороз. Він нагадав, що Інститут Національної памʼяті у 2015 році постановив, що Повітрофлотський проспект декомунізації не підлягає. Спільна думка і в експертів з комісії Київради.

"Найогиднішим у цій історії є те, що керівництво політичної партії "Європейська Солідарність" влаштувало з цього питання агресивну політичну кампанію виборчого масштабу. Агітаційна реклама на вулицях Києва, реклама в соціальних мережах та на телебаченні із закликами робити "правильний" вибір у застосунку "Київ Цифровий". Всіх, хто проти, вони вже брехливо називають "більшовиками" та "комуняками". Але навіть це їм не допомгло, і люди проголосували за Повітрянофлотський проспект", — написав Симороз у Facebook.

Джерело: Facebook Олега Симороза

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко ухвалив рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу, на що обурилися кияни.

Крім того, згідно з останнім дослідженням від Інституту масової інформації, в рейтинг замовних матеріалів потрапив і Петро Порошенко.