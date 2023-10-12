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Киевская военная администрация против КГГА: какое название получит Воздухофлотский проспект

12 октября 2023 17:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Киевская военная администрация против КГГА: какое название получит Воздухофлотский проспект
Воздухофлотский проспект в Киеве. Фото: Big Kiev
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Киевская городская военная администрация выступила в поддержку переименования Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных Сил. Новое название проспекта подчеркнет уважение и любовь киевлян к победам Героев из Воздушных сил.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

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Воздухофлотский проспект
Решение о переименовании. Фото: Скриншот

"Киевская городская военная администрация и лично я поддерживаем обращение Воздушных сил и надеемся, что киевляне одобрительно отреагируют на эту инициативу, рассчитываем на поддержку и всестороннюю помощь властителям неба — тем, кто прогнал вражеское нашествие, кто держит небо, берег и до сих пор бережет покой сердца нашего государства — города Киева и нашей родной Украины", — отметил он.

По мнению депутатов КМВА, новое название проспекта подчеркнет уважение, любовь и уважение киевлян к победам Героев из воздушных сил. Исторически запечатлевается навечно память и благодарность — защитникам неба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

От идеи мэра в восторге не все

Следует отметить, что одним из вариантов было переименование проспекта в проспект Европейского Союза. За такое переименование выступали депутаты от блока Петра Порошенко "Европейская солидарность". Именно их обвиняли в срыве голосования.

По сообщению депутата Ксении Семеновой, Кличко пренебрег мнением киевлян и зарегистрировал этот проект "по указанию" партии Порошенко.

"И все равно, что вы там отметили. Партия сказала - надо! Если нужно иметь улицу в честь своей партии, то можно забить на авиационную историю города и мнение киевлян. ЕС же мобилизовала всю страну за это голосовать. Но в голосовании проиграла. Ничего. В голосовании проиграла, но если поменять на голоса за земельку, то можно и переименовать", — пишет Семенова, и иронически заметила на методике Кличко "продвигать" свой путь к президентству.

Переименование улиц
Источник: Facebook Ксении Семеновой

Скандал вокруг переименования

Свое мнение выразил и столичный активист Олег Симороз. Он напомнил, что Институт Национальной памяти в 2015 году постановил, что Воздухофлотский проспект декоммунизации не подлежит. Общее мнение и у экспертов из комиссии Киевсовета.

"Самым отвратительным в этой истории является то, что руководство политической партии "Европейская Солидарность" устроило по этому вопросу агрессивную политическую кампанию избирательного масштаба. Агитационная реклама на улицах Киева, реклама в социальных сетях и на телевидении с призывами делать "правильный" выбор в приложении "Киев" Цифровой". Всех, кто против, они уже лживо называют "большевиками" и "коммунями". Но даже это им не помогло, и люди проголосовали за Воздухофлотский проспект", — написал Симороз в Facebook.

Переименование улиц
Источник: Facebook Олега Симороза

Напомним, что ранее Виталий Кличко принял решение переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза, на что возмутились киевляне.

Кроме того, согласно последнему исследованию от Института массовой информации, в рейтинг заказных материалов попал и Петр Порошенко.

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