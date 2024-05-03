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Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура

3 травня 2024 15:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура
Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Київська міська прокуратура розкрила скандальну історію переплати за неякісну сіль, яка призначалася для обслуговування доріг. За даними правоохоронців, комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління Подільського району" оплатило занадто велику суму за продукт, який не відповідав стандартам якості.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури в Telegram у четвер, 2 травня. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у листопаді 2022 року підприємство оголосило закупівлю 1280 тонн солі за ціною 12,5 млн гривень. Після проведення тендеру перемогло ТОВ "Альянс будівельників України", яке поставило сіль на склади підприємства за 11,198 млн грн.

Однак пізніше правоохоронці виявили, що сіль поставлена неякісна. Після проведеного дослідження встановлено, що продукт не відповідає вимогам, зазначеним у Державних стандартах України (ДСТУ). За цю неякісну сіль підприємство переплатило 5,5 млн гривень.

  • Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 1
    Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
  • Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 2
    Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
  • Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 3
    Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
  • Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 4
    Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
  • Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 5
    Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура / Telegram
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Після виявлення порушень прокуратура оголосила підозру начальнику дільниці КП "Шляхово-експлуатаційне управління Подільського району". Чоловікові інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, і йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Варто відзначити, що інші державні органи вже раніше відмовлялись від придбання солі від ТОВ "Альянс будівельників України", оскільки їхній продукт не відповідав вимогам ДСТУ. Компанія вже раніше мала проблеми з дотриманням стандартів якості, пропонуючи продукт за високу ціну, але не відповідну якість.

Київські чиновники переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг, — прокуратура - фото 6
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше у Києві підприємці хотіли незаконно прибрати до рук нерухомість на понад пів мільярда гривень. 

Також ми розповідали, що ексдружина судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва подала позов про поділ спільного майна подружжя. Відомо, що у січні вона розлучилася з чоловіком через суд.

комунальні послуги
Київ
корупція
дороги
прокуратура
сіль

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