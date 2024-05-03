Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Киевская городская прокуратура раскрыла скандальную историю переплат за некачественную соль, которая предназначалась для обслуживания дорог. По данным правоохранителей, коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление Подольского района" оплатило слишком большую сумму за продукт, не соответствующий стандартам качества.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram в четверг, 2 мая.

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Материалы следствия

По данным следствия, в ноябре 2022 года предприятие объявило закупку 1280 тонн соли по цене 12,5 млн. гривен. После проведения тендера победило ООО "Альянс строителей Украины", поставившее соль на склады предприятия за 11,198 млн грн.

Однако позже правоохранители обнаружили, что соль поставлена некачественная. После проведенного исследования установлено, что продукт не отвечает требованиям, указанным в Государственных стандартах (ДСТУ). За эту некачественную соль предприятие переплатило 5,5 млн гривен.

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram 1/5 ​ 5

После выявления нарушений прокуратура объявила подозрение начальнику участка КП "Дорожно-эксплуатационное управление Подольского района". Мужчине инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следует отметить, что другие государственные органы уже раньше отказывались от приобретения соли от ООО "Альянс строителей Украины", поскольку их продукт не отвечал требованиям ДСТУ. Компания уже раньше имела проблемы с соблюдением стандартов качества, предлагая продукт по высокой цене, но не соответствующего качества.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве предприниматели хотели незаконно прибрать в руки недвижимость на более полумиллиарда гривен.

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