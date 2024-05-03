Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура arrow

Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура

3 мая 2024 15:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, - прокуратура
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Киевская городская прокуратура раскрыла скандальную историю переплат за некачественную соль, которая предназначалась для обслуживания дорог. По данным правоохранителей, коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление Подольского района" оплатило слишком большую сумму за продукт, не соответствующий стандартам качества.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, в ноябре 2022 года предприятие объявило закупку 1280 тонн соли по цене 12,5 млн. гривен. После проведения тендера победило ООО "Альянс строителей Украины", поставившее соль на склады предприятия за 11,198 млн грн.

Однако позже правоохранители обнаружили, что соль поставлена некачественная. После проведенного исследования установлено, что продукт не отвечает требованиям, указанным в Государственных стандартах (ДСТУ). За эту некачественную соль предприятие переплатило 5,5 млн гривен.

  • Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 1
    Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
  • Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 2
    Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
  • Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 3
    Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
  • Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 4
    Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
  • Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 5
    Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram
1/55

После выявления нарушений прокуратура объявила подозрение начальнику участка КП "Дорожно-эксплуатационное управление Подольского района". Мужчине инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следует отметить, что другие государственные органы уже раньше отказывались от приобретения соли от ООО "Альянс строителей Украины", поскольку их продукт не отвечал требованиям ДСТУ. Компания уже раньше имела проблемы с соблюдением стандартов качества, предлагая продукт по высокой цене, но не соответствующего качества.

Киевские чиновники переплатили 5,5 млн гривен за некачественную соль для дорог, — прокуратура - фото 6
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве предприниматели хотели незаконно прибрать в руки недвижимость на более полумиллиарда гривен.

Также мы рассказывали, что экс-жена судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева подала иск о разделе общего имущества супругов. Известно, что в январе она развелась с мужем через суд.

коммунальные услуги
Киев
коррупция
дороги
прокуратура
соль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней