У Києві підприємці хотіли незаконно прибрати до рук нерухомість на понад пів мільярда гривень

Земельна ділянка у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Києва скасувала рішення про реєстрацію власності на об’єкти нерухомості в Деснянському районі через суд. Підприємці намагалися заволодіти земельними ділянками загальною площею 6,39 гектара вартістю понад 531 мільйон гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 2 травня.

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Деталі справи про захоплення земельної ділянки

У січні 2022 року державний реєстратор, порушуючи вимоги законодавства та відсутність необхідних документів, здійснив державну реєстрацію права власності на нежитлові будівлі по вулиці Милославській загальною площею 209 квадратних метрів на користь одного зі столичних товариств.

На час здійснення зазначеної державної реєстрації компанія вже не мала законних підстав для використання ділянки, на якій знаходилися описані будівлі, у зв’язку з рішенням суду, винесеним на користь Київської міської прокуратури, яке було реалізовано примусово.

Приватне товариство, продовжуючи свої недобросовісні дії, спрямовані на захоплення муніципальних земельних ділянок та перешкоджання виконанню судового рішення, приватна компанія продала вказану нерухомість пов’язаній особі, яка, своєю чергою, передала її в іпотеку іноземцю.

В результаті незаконної державної реєстрації права власності на нерухоме майно Київська міська рада була позбавлена можливості розпоряджатися земельною ділянкою, на якій ця нерухомість розташована.

Нагадаємо, що ексдружина судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва подала позов про поділ спільного майна подружжя. Відомо, що у січні вона розлучилася з чоловіком через суд.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть трьох учасників небезпечної групи, які вчинили розбійний напад на товариша заради криптовалюти. Вони били та калічили підприємця.