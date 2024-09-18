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Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото

18 вересня 2024 09:37
Катерина Османська - Редактор
Контрафактні Barbie — київські митники спалили понад 11 тисяч ляльок
Митники спалюють іграшки Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
Катерина Османська - Редактор

В Україну з Туреччини намагалися завезти 11,5 тисяч контрафактних ляльок Barbie у "яйцях із сюрпризом". Київські митники утилізували усю партію товару. 

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

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Зазначається, що київські митники запобігли ввезенню в Україну контрафактних китайських іграшок "Barbie" у вигляді яйця з сюрпризом, шоколадом та бісквітом всередині. Усю партію утилізували у присутності власника. Загальна кількість іграшок склала 11,5 тисяч.

  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 1
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 2
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 3
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 4
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 5
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 6
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото - фото 7
    Утилізація іграшок Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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"Товар імпортувався з Туреччини та декларувався як іграшка певної торговельної  марки. Натомість  замість задекларованої торговельної марки, при митному огляді працівники митниці виявили на дитячих товарах маркування іншої торговельної марки — "Barbie". Митне оформлення такого товару було одразу призупинене, а про можливе порушення прав повідомлено правовласника торговельної марки  "Barbie" — компанію  Mattel", — пояснили у відомстві. 

Замість того, щоб звертатися до суду, власник уклав з імпортером угоду про знищення контрафактного товару. Згідно з цією угодою, імпортер всю партію контрафактних іграшок заявив в митний режим знищення або руйнування. Після цього, у присутності сторін угоди та під контролем київських митників, товар ліквідували.

"Митні органи України постійно сприяють захисту прав інтелектуальної  власності, оскільки захист цих прав є непорушною нормою міжнародного права. Поруч з цим, митні органи запобігають потраплянню неякісного товару на український ринок", — підсумували у Київській митниці. 

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