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Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото

18 сентября 2024 09:37
Катерина Османская - Редактор
Контрафактные Barbie — киевские таможенники сожгли более 11 тысяч кукол
Таможенники сжигают игрушки Barbie. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
Катерина Османская - Редактор

В Украину из Турции пытались завезти 11,5 тысячи контрафактных кукол Barbie в "яйцах с сюрпризом". Киевские таможенники утилизировали всю партию товара.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

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Отмечается, что киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину контрафактных китайских игрушек "Barbie" в виде яйца с сюрпризом, шоколадом и бисквитом внутри. Всю партию утилизировали в присутствии собственника. Общее количество игрушек составило 11,5 тысяч. 

  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 1
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 2
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 3
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 4
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 5
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 6
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
  • Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото - фото 7
    Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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"Товар импортировался из Турции и декларировался как игрушка определенной торговой марки. Вместо этого задекларированной торговой марки, при таможенном досмотре работники таможни обнаружили на детских товарах маркировку другой торговой марки — "Barbie". Таможенное оформление такого товара было сразу приостановлено, а о возможном нарушении прав сообщен правообладатель торговой марки "Barbie" — компания Mattel", — пояснили в ведомстве.

Вместо того чтобы обращаться в суд, владелец заключил с импортером соглашение об уничтожении контрафактного товара. Согласно этому соглашению импортер всю партию контрафактных игрушек заявил в таможенный режим уничтожения или разрушения. После этого в присутствии сторон соглашения и под контролем киевских таможенников товар ликвидировали.

"Таможенные органы Украины постоянно способствуют защите прав интеллектуальной собственности, поскольку защита этих прав является незыблемой нормой международного права. Наряду с этим, таможенные органы предотвращают попадание некачественного товара на украинский рынок", — подытожили в Киевской таможне.

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