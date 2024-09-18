Контрафактные Barbie — киевские таможенники сожгли более 11 тысяч кукол

Киевские таможенники сожгли более 11 тысяч контрафактных кукол Barbie — фото
В Украину из Турции пытались завезти 11,5 тысячи контрафактных кукол Barbie в "яйцах с сюрпризом". Киевские таможенники утилизировали всю партию товара.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Кукольная афера Barbie
Отмечается, что киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину контрафактных китайских игрушек "Barbie" в виде яйца с сюрпризом, шоколадом и бисквитом внутри. Всю партию утилизировали в присутствии собственника. Общее количество игрушек составило 11,5 тысяч.
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
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Утилизация игрушек Барби. Фото: facebook/KYIVcustomsUA
"Товар импортировался из Турции и декларировался как игрушка определенной торговой марки. Вместо этого задекларированной торговой марки, при таможенном досмотре работники таможни обнаружили на детских товарах маркировку другой торговой марки — "Barbie". Таможенное оформление такого товара было сразу приостановлено, а о возможном нарушении прав сообщен правообладатель торговой марки "Barbie" — компания Mattel", — пояснили в ведомстве.
Вместо того чтобы обращаться в суд, владелец заключил с импортером соглашение об уничтожении контрафактного товара. Согласно этому соглашению импортер всю партию контрафактных игрушек заявил в таможенный режим уничтожения или разрушения. После этого в присутствии сторон соглашения и под контролем киевских таможенников товар ликвидировали.
"Таможенные органы Украины постоянно способствуют защите прав интеллектуальной собственности, поскольку защита этих прав является незыблемой нормой международного права. Наряду с этим, таможенные органы предотвращают попадание некачественного товара на украинский рынок", — подытожили в Киевской таможне.
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