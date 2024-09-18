Вибухи у Києві 18 вересня, ПВО працює по дронам РФ

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 18 вересня у Києві чути звуки вибухів. Їх причиною стали ворожі дрони, по яким на підступах до міста працює ППО.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Вибухи у Києві 18 вересня

"У Києві чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:04.

Через хвилину у КМВА поінформували, що на підступах до Києва працює ППО. Мешканці столиці закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До цього, о 02:55, військові попереджали, що в напрямку Києва летить "Шахед".