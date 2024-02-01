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Київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними, — експерт

1 лютого 2024 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними, — експерт
Міст Патона. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. Такий статус вони мають вже не перший рік.

Про це заявив експерт з транспорту Дмитро Беспалов в інтерв'ю "LIGA.net".

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Бездіяльність місцевої влади щодо цього питання

Проте таке підтвердження не спонукає місцеву та центральну влади розпочати на них ремонт, через що кожного дня понад сто тисяч автівок і далі продовжує ними користуватися. 

"Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру", — наголосив експерт.

Що буде у випадку аварійної ситуації

Відомо, що міст Патона можна лише реставрувати або ремонтувати, оскільки він є пам'яткою архітектури. Українське законодавство окреслює те, що на таких об'єктах забороняється проведення капітального ремонту або реконструкції. Проте міст Метро не є пам'яткою, тому його можна капітально ремонтувати. 

"Але у випадку аварійної ситуації ми будемо говорити про фактично будівництво нового моста або відновлення. Поки ми думаємо, що можемо вирішувати про ремонт мостів, я дуже сильно боюся, що насправді це може вирішити якийсь випадок. Тобто, коли у нас працює те, що за класифікацією є непрацездатним, нас не має дивувати той факт, що завтра це може перестати працювати", — зауважив Беспалов.

Інженер додав, що мости, які ремонтують, стараються не закривати повністю, а ремонтувати його по частинах. Проте з мостами Києва може бути інша ситуація через конструктивні особливості.

Що кажуть про це в Кабміні

За інформацією анонімного джерела видання в Кабінеті міністрів, ремонтні роботи на аварійних мостах Києва можуть початися після запуску Подільського мосту.

"Київ активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, почнуть закривати мости на капітальний ремонт", — зазначили у коментарі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Черніговом буде побудовано новий міст через річку Десна. При цьому планується застосувати унікальні новітні технології.

Київ
міст
ремонт
аварія
транспорт
Дніпро
інженери
автомобіль

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