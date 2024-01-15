У Києві сталася потрійна аварія — на одному з мостів ускладнений рух

Наслідки аварії. Фото: Патрульна поліція Києва

В понеділок вранці, 15 січня, у Києві сталася потрійна аварія на мосту Патона. Через це на даній ділянці ускладнено дорожній рух.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Зазначається, що на мосту Патона зіткнулися три авто, одне з яких відкинуло на роздільні бар'єри.

У зв'язку з цим ускладнено дорожній рух, автомобілі з правого берега частково пропускають по зустрічній смузі.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на мосту Патона, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ДТП минулася без серйозних травм для учасників.

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Києва сталася ДТП. Там автомобіль наїхав на пішохода та втік з місця події.

Також у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.