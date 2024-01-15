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У Києві сталася потрійна аварія — на одному з мостів ускладнений рух

15 січня 2024 12:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві сталася потрійна аварія — на одному з мостів ускладнений рух
Наслідки аварії. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В понеділок вранці, 15 січня, у Києві сталася потрійна аварія на мосту Патона. Через це на даній ділянці ускладнено дорожній рух.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Зазначається, що на мосту Патона зіткнулися три авто, одне з яких відкинуло на роздільні бар'єри. 

У зв'язку з цим ускладнено дорожній рух, автомобілі з правого берега частково пропускають по зустрічній смузі. 

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на мосту Патона, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, ДТП минулася без серйозних травм для учасників. 

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Києва сталася ДТП. Там автомобіль наїхав на пішохода та втік з місця події.

Також у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.

ДТП
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авто
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