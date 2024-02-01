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Киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными, — эксперт

1 февраля 2024 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными, — эксперт
Мост Патона. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. Такой статус у них уже не первый год.

Об этом заявил эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов в интервью "LIGA.net".

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Однако такое подтверждение не побуждает местные и центральные власти начать на них ремонт, из-за чего каждый день более ста тысяч автомобилей продолжает ими пользоваться.

"Я инженер и не понимаю, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам нетрудоспособным. Это полная деградация всего инженерного. И если мы будем продолжать так и дальше, я боюсь, что мы просто потеряем всю свою инфраструктуру", — подчеркнул эксперт.

Что будет в случае аварийной ситуации

Известно, что мост Патона можно реставрировать или ремонтировать, поскольку он является памятником архитектуры. Украинское законодательство указывает на то, что на таких объектах запрещается проведение капитального ремонта или реконструкции. Однако мост Метро не является памяткой, поэтому его можно капитально ремонтировать.

"Но в случае аварийной ситуации мы будем говорить о фактически строительстве нового моста или восстановлении. Пока мы думаем, что можем решать о ремонте мостов, я очень сильно боюсь, что на самом деле это может решить какой-то случай. То есть, когда у нас работает то, что по классификации является неработоспособным, нас не должен удивлять тот факт, что завтра это может перестать работать", — отметил Беспалов.

Инженер добавил, что ремонтируемые мосты стараются не закрывать полностью, а ремонтировать его по частям. Однако с мостами Киева может быть другая ситуация из-за конструктивных особенностей.

Что говорят об этом в Кабмине

По информации анонимного источника издания в Кабинете министров, ремонтные работы на аварийных мостах Киева могут начаться после запуска Подольского моста.

"Киев активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, начнут закрывать мосты на капитальный ремонт", — отметили в комментарии.

Напомним, ранее мы писали, что под Черниговом будет построен новый мост через реку Десна. При этом планируется использовать уникальные новейшие технологии.

Киев
мост
ремонт
авария
транспорт
Днепр
инженеры
автомобиль

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