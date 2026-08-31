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Київські школи можуть перейти на дистанційне навчання через тривоги

Ua ru
31 серпня 2026 14:34
Школи Києва можуть перейти на дистанційне навчання через атаки
Діти в укритті. Фото: Чернігівська школа № 12

У Києві підготували кілька варіантів організації навчання у школах на випадок погіршення безпекової ситуації. Перший тиждень навчального року планують розпочати в очно-дистанційному форматі, однак за потреби школи зможуть оперативно змінювати модель навчання.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Новини.LIVE.

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У школах готують різні формати

За словами Мондриївського, тривалі повітряні тривоги можуть суттєво скорочувати час для проведення звичайних уроків. Зокрема, 28 серпня сумарна тривалість тривог у Києві становила 158 хвилин.

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня.  До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", – зазначив Валентин Мондриївський.

Наразі столичні заклади освіти розглядають кілька сценаріїв: проведення занять в укриттях, змішане та дистанційне навчання. Також за необхідності може застосовуватися навчання у другу зміну.

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"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, – організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", – пояснила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Мондриївський наголосив, що конкретний формат кожна школа визначатиме з урахуванням власних можливостей, облаштування укриття та безпекової ситуації. Один із варіантів передбачає очне навчання молодших школярів в укритті, тоді як учні середніх і старших класів під час тривоги зможуть продовжувати заняття онлайн.

У Департаменті освіти і науки КМДА зазначили, що батьки зможуть обрати доступний формат у межах моделей, які запропонує конкретний навчальний заклад. Водночас у кожній київській школі вже визначені алгоритми дій у разі повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару РФ 27 серпня зазнали значних пошкоджень два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві визначили рекомендований графік навчання на 2026/2027 навчальний рік. Заняття триватимуть із 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го. Для більшості шкіл рекомендують семестрову систему, також визначені орієнтовні дати канікул.

Київ освіта КМДА Столичні школи війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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