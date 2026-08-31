Школы Киева могут перейти на дистанционное обучение из-за атак

Дети в убежище. Фото: Facebook/Черниговская школа № 12

В Киеве подготовили несколько вариантов организации обучения в школах на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Первую неделю учебного года планируется начать в очно-дистанционном формате, однако при необходимости школы смогут оперативно менять модель обучения.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, передает Новини.LIVE.

Реклама

В школах готовят различные форматы

По словам Мондриевского, длительные воздушные тревоги могут существенно сокращать время для проведения обычных уроков. В частности, 28 августа суммарная продолжительность тревог в Киеве составила 158 минут.

"В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. К примеру, 28 августа в Киеве воздушные тревоги продолжались в общей сложности 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию. в укрытие, а к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе", – отметил Валентин Мондриевский.

В настоящее время столичные учебные заведения рассматривают несколько сценариев: проведение занятий в укрытиях, смешанное и дистанционное обучение. Также при необходимости может применяться обучение во вторую смену.

Читайте также:

"Например, одна из моделей, которую мы сейчас рассматриваем, — организация в укрытии очного обучения для учеников начальной школы и отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов при необходимости смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Однако это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью", — пояснила директор Департамента Елена Фиданян.

Мондриевский подчеркнул, что конкретный формат каждая школа будет определять с учетом собственных возможностей, обустройства укрытия и ситуации с безопасностью. Один из вариантов предусматривает очное обучение младших школьников в укрытии, тогда как ученики средних и старших классов во время тревоги смогут продолжать занятия онлайн.

В Департаменте образования и науки КГГА отметили, что родители смогут выбрать доступный формат в рамках моделей, которые предложит конкретное учебное заведение. В то же время в каждой киевской школе уже определены алгоритмы действий в случае воздушной тревоги и других чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Новини.LIVE, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара РФ 27 августа получили значительные повреждения два учебных заведения, в частности корпуса одной из гимназий. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве определили рекомендуемый график обучения на 2026/2027 учебный год. Занятия будут проходить с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Для большинства школ рекомендуется семестровая система, также определены ориентировочные даты каникул.