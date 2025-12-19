Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київські школи зможуть продавати електроенергію — що відомо

Київські школи зможуть продавати електроенергію — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:02
Як школи Києва працюють у блекаут
Територія школи. Фото: Київрада

У Києві 50% шкіл забезпечені генераторами. Ще у 40 школах будуть встановлені сонячні панелі та накопичувачі електроенергії.

Про це повідомила депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Які джерела електроенергії використовують школи у столиці

"Це допоможе школам повністю стати незалежними від зовнішньої системи електропостачання... Але генератори — це не вихід.  Вони використовують дуже багато палива, за це треба платити, вони часто виходять зі строю, треба лагодити. Це тимчасовий крок",  додала вона.

Водночас депутатка пояснила, що школи, на яких будуть встановлені сонячні панелі, зможуть продавати електроенергію та заробляти кошти.

"І з цих коштів купуватимуть сонячні панелі для інших шкіл, щоб це обладнання було на всіх школах міста Києва й діти могли спокійно навчатися",  каже Ковалевська.

На енергетичну незалежність шкіл столиця виділила 250 млн гривень.

Нагадаємо, вчора Київрада ухвалила головний фінансовий документ столиці на 2026 рік.

Також ми писали, яка ситуація буде з транспортом у Києві у випадку блекауту.

Київ електроенергія школа блекаут сонячні панелі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації