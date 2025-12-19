Як школи Києва працюють у блекаут

Територія школи. Фото: Київрада

У Києві 50% шкіл забезпечені генераторами. Ще у 40 школах будуть встановлені сонячні панелі та накопичувачі електроенергії.

Про це повідомила депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Які джерела електроенергії використовують школи у столиці

"Це допоможе школам повністю стати незалежними від зовнішньої системи електропостачання... Але генератори — це не вихід. Вони використовують дуже багато палива, за це треба платити, вони часто виходять зі строю, треба лагодити. Це тимчасовий крок", — додала вона.

Водночас депутатка пояснила, що школи, на яких будуть встановлені сонячні панелі, зможуть продавати електроенергію та заробляти кошти.

"І з цих коштів купуватимуть сонячні панелі для інших шкіл, щоб це обладнання було на всіх школах міста Києва й діти могли спокійно навчатися", — каже Ковалевська.

На енергетичну незалежність шкіл столиця виділила 250 млн гривень.

Нагадаємо, вчора Київрада ухвалила головний фінансовий документ столиці на 2026 рік.

Також ми писали, яка ситуація буде з транспортом у Києві у випадку блекауту.