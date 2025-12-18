Бюджет Києва на 2026 рік — скільки грошей заплановано на освіту, медицину та військових. Видатки та доходи

Виконання державного гімну в Київраді. Фото: пресслужба Київради

Депутати ухвалили бюджет Києва на 2026 рік. Він запланований на рівні понад 106 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 18 грудня.

Реклама

Читайте також:

Бюджет Києва на 2026 рік

Доходи столиці становитимуть 106 млрд гривень, а видатки — 113 млрд гривень. Відповідно, дефіцит бюджету становитиме 7 млрд гривень. Для його фінансування хочуть залучити місцеві запозичення.

"Бюджет Києва запланований на рівні понад 106 млрд гривень — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року", – зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Передбачається такий розподіл коштів:

на освіту — майже 38 млрд гривень;

на транспортну галузь — понад 21 млрд гривень;

на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд гривень;

на соціальний захист — майже 11 млрд гривень;

на медицину — 7,3 млрд гривень;

на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд гривень.

На реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства передбачається майже 12,9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада скоротить видатки на програму для захисників у 100 разів.

Також на минулому пленарному засіданні Київрада внесла зміни до бюджету на 2025 рік. Депутати отримають ще 600 млн гривень.