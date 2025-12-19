Как школы Киева работают в блэкаут

Территория школы. Фото: Киевсовет

В Киеве 50% школ обеспечены генераторами. Еще в 40 школах будут установлены солнечные панели и накопители электроэнергии.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Какие источники электроэнергии используют школы в столице

"Это поможет школам полностью стать независимыми от внешней системы электроснабжения... Но генераторы — это не выход. Они используют очень много топлива, за это надо платить, они часто выходят из строя, надо чинить. Это временный шаг", — добавила она.

В то же время депутат пояснила, что школы, на которых будут установлены солнечные панели, смогут продавать электроэнергию и зарабатывать средства.

"И из этих средств будут покупать солнечные панели для других школ, чтобы это оборудование было во всех школах города Киева и дети могли спокойно учиться", — говорит Ковалевская.

На энергетическую независимость школ столица выделила 250 млн гривен.

