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Київський метрополітен планує отримати 50 наскрізних вагонів: коли це станеться

21 лютого 2023 11:12
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Києві планують купити 50 нових, наскрізних вагонів метро
Кияни та гості міста побачать нові вагони метро уже наступного року
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У лютому пройде тендер щодо закупівлі нових, наскрізних вагонів для Київського метрополітену. Нові поїзди почнуть функціонувати в столичному метро 2024 року.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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За словами Брагінського, зараз Київ планує на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку придбати нові вагони для метрополітену.

Планується придбати наскрізні вагони, оскільки у світі уже мало хто використовує окремі вагони.

"Наскрізні більш просторі та можуть вмістити більше пасажирів", — наголосив очільник Київського метрополітену.

Коли і скільки 

Зараз в Києві готують тендерну документацію, наприкінці лютого має відбутися аукціон.

Усього планується закупити 50 наскрізних вагонів, тобто це буде 10 поїздів метро.

Нова техніка за планом має вийти на лінії київського метро уже 2024 року.

Нагадаємо, що у Києві відновили будівництво нової станції метро "Виноградар". Спочатку робітники повинні завершити закріплення вже збудованих тунелів, а потім вони перейдуть до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Фото: Pixabay

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