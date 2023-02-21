В Киеве планируют купить 50 новых, сквозных вагонов метро

Киевский метрополитен планирует получить 50 сквозных вагонов: когда это произойдет
В феврале пройдет тендер по закупке новых, сквозных вагонов для Киевского метрополитена. Новые поезда начнут работать в столичном метро 2024 года.
Об этом в интервью ТСН заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
-
Брэд Питт познакомил свою новую девушку с детьми
-
Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с рынка рф, — Reuters
-
Корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы
-
Озвучено соотношение артиллерийских ударов россиян и ВСУ
-
Новый сюрприз в Лиге чемпионов: "Наполи" попытается обыграть "Айнтрахт" во Франкфурте
-
Показывал оккупантам дорогу на Киев: СБУ задержала старосту села в Киевской области
-
"Міць. Українська кам’яна": в Одессе можно купить соль и поддержать ГУР
-
"Мир за 24 часа": Трамп заявил, что мог бы прекратить войну между рф и Украиной
-
Обрученную Аврил Лавин подловили за объятиями с бывшим бойфрендом Кайли Дженнер
-
В Минсоцполитики раскрыли размер надбавки к пенсиям в марте
Новые вагоны для киевского метро
По словам Брагинского, Киев планирует на средства Европейского банка реконструкции и развития приобрести новые вагоны для метрополитена.
Планируется приобрести сквозные вагоны, поскольку в мире уже немногие используют отдельные вагоны.
"Сквозные более просторные и могут вместить больше пассажиров", — подчеркнул глава Киевского метрополитена.
Когда и сколько
Сейчас в Киеве готовят тендерную документацию, в конце февраля должен пройти аукцион.
Всего планируется закупить 50 сквозных вагонов, то есть это 10 поездов метро.
Новая техника по плану должна выйти на линии киевского метро уже в 2024 году.
Напомним, что в Киеве возобновили строительство новой станции метро "Виноградарь". Сначала рабочие должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем они перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец".
Фото: Pixabay