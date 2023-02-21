В Киеве планируют купить 50 новых, сквозных вагонов метро

Киевляне и гости города увидят новые вагоны метро уже в следующем году

В феврале пройдет тендер по закупке новых, сквозных вагонов для Киевского метрополитена. Новые поезда начнут работать в столичном метро 2024 года.

Об этом в интервью ТСН заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Новые вагоны для киевского метро

По словам Брагинского, Киев планирует на средства Европейского банка реконструкции и развития приобрести новые вагоны для метрополитена.

Планируется приобрести сквозные вагоны, поскольку в мире уже немногие используют отдельные вагоны.

"Сквозные более просторные и могут вместить больше пассажиров", — подчеркнул глава Киевского метрополитена.

Когда и сколько

Сейчас в Киеве готовят тендерную документацию, в конце февраля должен пройти аукцион.

Всего планируется закупить 50 сквозных вагонов, то есть это 10 поездов метро.

Новая техника по плану должна выйти на линии киевского метро уже в 2024 году.

Напомним, что в Киеве возобновили строительство новой станции метро "Виноградарь". Сначала рабочие должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем они перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец".

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