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Головна Київ Київський метрополітен судився з фірмою — хотів стягнути гроші

Київський метрополітен судився з фірмою — хотів стягнути гроші

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 01:03
Київський метрополітен хотів стягнути з компанії понад 1,5 мільйона гривень — що вирішив суд
Поїзд у метро. Фото ілюстративне: ЦТС

КП "Київський метрополітен" хотіло стягнути понад півтора мільйона гривень з АТ "Київметробуд". Суддя цей позов не задовольнив.

Про це йдеться у вироку, який Господарський суд міста Києва ухвалив 1 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2018 році КП "Київський метрополітен" замовило в АТ "Київметробуд" будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" та дільницею вилочного відгалуження в напрямку станції "Виноградар". Авансом виконавець отримав 2,58 мільярда гривень — 1,7 мільярда гривень від розмістив на депозиті в "Укргазбанку". Унаслідок цього компанія отримала 139 мільйонів гривень безпідставного доходу.

Рішення суду

Тогоріч із АТ "Київметробуд" іже стягнули 139 мільйонів гривень. Повторне стягнення грошей заборонено законодавством. У задоволенні позову КП "Київський метрополітен" відмовили.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок жінці, яка ґвалтувала свою п'ятирічну доньку. За вчинене вона проведе у в'язниці 15 років.

Також ми повідомляли, що в Києві винесли вирок чоловіку, який співав у метро російськомовні пісні. Порушника оштрафували.

суд правосуддя гроші компанії судові рішення метрополітен
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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