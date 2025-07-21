Киевский метрополитен хотел взыскать с компании более 1,5 миллиона гривен — что решил суд

Поезд в метро. Фото иллюстративное: ЦТС

КП "Киевский метрополитен" хотело взыскать более полутора миллионов гривен с АО "Киевметрострой". Судья этот иск не удовлетворил.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд города Киева принял 1 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2018 году КП "Киевский метрополитен" заказало у АО "Киевметрострой" строительство участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" и участком вилочного ответвления в направлении станции "Виноградарь". Авансом исполнитель получил 2,58 миллиарда гривен — 1,7 миллиарда гривен он разместил на депозите в "Укргазбанке". В результате компания получила 139 миллионов гривен безосновательного дохода.

Решение суда

В прошлом году с АО "Киевметрострой" уже взыскали 139 миллионов гривен. Повторное взыскание денег запрещено законодательством. В удовлетворении иска КП "Киевский метрополитен" отказали.

Напомним, в Киеве вынесли приговор женщине, которая насиловала свою пятилетнюю дочь. За содеянное она проведет в тюрьме 15 лет.

Также мы сообщали, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который пел в метро русскоязычные песни. Нарушителя оштрафовали.