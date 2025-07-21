Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевский метрополитен судился с фирмой — хотел взыскать деньги

Киевский метрополитен судился с фирмой — хотел взыскать деньги

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 01:03
Киевский метрополитен хотел взыскать с компании более 1,5 миллиона гривен — что решил суд
Поезд в метро. Фото иллюстративное: ЦТС

КП "Киевский метрополитен" хотело взыскать более полутора миллионов гривен с АО "Киевметрострой". Судья этот иск не удовлетворил.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд города Киева принял 1 июля.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2018 году КП "Киевский метрополитен" заказало у АО "Киевметрострой" строительство участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" и участком вилочного ответвления в направлении станции "Виноградарь". Авансом исполнитель получил 2,58 миллиарда гривен — 1,7 миллиарда гривен он разместил на депозите в "Укргазбанке". В результате компания получила 139 миллионов гривен безосновательного дохода.

Решение суда

В прошлом году с АО "Киевметрострой" уже взыскали 139 миллионов гривен. Повторное взыскание денег запрещено законодательством. В удовлетворении иска КП "Киевский метрополитен" отказали.

Напомним, в Киеве вынесли приговор женщине, которая насиловала свою пятилетнюю дочь. За содеянное она проведет в тюрьме 15 лет.

Также мы сообщали, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который пел в метро русскоязычные песни. Нарушителя оштрафовали.

суд правосудие деньги компании судебные решения метрополитен
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации