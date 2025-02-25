Підрядник замість будівництва метро Києва поклав гроші на депозит

Будівельні роботи на одній із станцій метро. Фото: УНІАН

Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення у резонансній справі щодо порушень підрядника, який отримав кошти на будівництво метро на Виноградар, але замість виконання робіт розмістив бюджетні гроші на депозитних рахунках. Суд постановив, що компанія зобов’язана повернути до бюджету Києва 139 мільйонів гривень у вигляді нарахованих відсотків.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Проблеми з фінансуванням будівництва метро на Виноградар розпочалися ще у 2021 році, коли Київська міська прокуратура виявила, що замість освоєння коштів для продовження Сирецько-Печерської лінії метро, підрядник розмістив отримані бюджетні кошти на депозиті, отримуючи відсотки. В результаті, столична прокуратура подала позов, вимагаючи стягнути ці гроші до бюджету міста.

Справа проходила кілька етапів судового розгляду. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили вимоги прокурорів та постановили повернути 139 млн грн.

Однак підрядник не погодився з рішенням та подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Але феміда встала на бік міської громади — Верховний Суд залишив попередні рішення без змін, зобов’язавши компанію сплатити гроші.

Таким чином, підрядна організація, яка замість розбудови столичної інфраструктури намагалася отримати прибуток від депозиту, тепер змушена повернути ці кошти місту.

Нагадаємо, у Київському метрополітену повідомили, хто матиме право на пільговий проїзд на метро з 1 березня.

Також у Київській міській прокуратурі повідомили про збитки під час будівництва Подільського мосту.