Подрядчик вместо строительства метро Киева положил деньги на депозит вместо строительства метро Киева

Строительные работы на одной из станций метро. Фото: УНИАН

Верховный Суд Украины принял окончательное решение по резонансному делу о нарушениях подрядчика, который получил средства на строительство метро на Виноградарь, но вместо выполнения работ разместил бюджетные деньги на депозитных счетах. Суд постановил, что компания обязана вернуть в бюджет Киева 139 миллионов гривен в виде начисленных процентов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Проблемы с финансированием строительства метро на Виноградарь начались еще в 2021 году, когда Киевская городская прокуратура обнаружила, что вместо освоения средств для продолжения Сырецко-Печерской линии метро, подрядчик разместил полученные бюджетные средства на депозите, получая проценты. В результате, столичная прокуратура подала иск, требуя взыскать эти деньги в бюджет города.

Дело проходило несколько этапов судебного разбирательства. В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили требования прокуроров и постановили вернуть 139 млн грн.

Однако подрядчик не согласился с решением и подал кассационную жалобу в Верховный Суд. Но фемида встала на сторону городской общины — Верховный Суд оставил предыдущие решения без изменений, обязав компанию уплатить деньги.

Таким образом, подрядная организация, которая вместо развития столичной инфраструктуры пыталась получить прибыль от депозита, теперь вынуждена вернуть эти средства городу.

Напомним, в Киевском метрополитене сообщили, кто будет иметь право на льготный проезд на метро с 1 марта.

Также в Киевской городской прокуратуре сообщили об убытках при строительстве Подольского моста.