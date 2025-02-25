Заступника директора КП судитимуть за збитки на будівництві Подільського мосту

Подільський міст під час будівництва. Фото: Wikimedia Commons

Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо заступника директора комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Слідство встановило, що у квітні 2017 року комунальне підприємство уклало договір з генпідрядником на виконання будівельних робіт.

Однак у червні 2023 року заступник директора, неналежно виконуючи свої обов’язки, не перевірив реальні обсяги використаного піску та витрати на експлуатацію будівельної техніки. Попри це, він підписав акти приймання виконаних робіт, що призвело до значної переплати з міського бюджету.

Порушення виявили на етапі будівництва земляного полотна на ділянці від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Експертиза підтвердила завдані збитки територіальній громаді Києва в сумі 3,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт передано до суду, де справу розглядатимуть за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, архітектори помітили тривожні зміни у конструкції мосту-хвилі в Києві. А мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві можуть частково відкрити Південний міст для авто.