Київське СІЗО знову в центрі скандалу через катування людей та хабарництво

Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про масштабні зловживання у Київському слідчому ізоляторі. За його словами, виявлено порушення на десятки мільйонів гривень, а також факти катування та побиття людей, які Мін'юст приховує.

Про це Дмитро Лубінець повідомив на пресконференції, де перебуває наша кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Дмитро Лубінець заявив, що під час перевірок виявили не лише багатомільйонні збитки, а й навіть випадки нарахування бойових виплат працівникам, які не перебували на передовій.

Омбудсман наголосив, що серед найсерйозніших порушень — це нелюдські умови утримання у СІЗО, про що офіс омбудсмана щороку повідомляє Мін'юст та уряд, закликаючи виділити кошти на покращення ситуації. Тим часом громадяни масово звертаються до Європейського суду, щоб оскаржити умови свого утримання в СІЗО і виграють справи, що обтяжує бюджет.

"Ми знайшли інформацію, що одне з найбільших порушень — це негідні умови тримання. І коли ми постійно, кожного року, пишемо рекомендації Мін'юсту, уряду, мовляв, виділить фінансування, приведіть в більш-менш нормальні умови тримання громадян України в Київському СІЗО, то завжди у нас відповідь від уряду — немає коштів. Зверніть увагу, з 2012 року на підставі рішень Європейського суду захисту прав людини було винесено 77 рішень на користь громадянам України, якраз ті, які перебували в Київському СІЗО на порушення їхніх прав через негідні умови тримання. На підставі цих рішень Україна повинна виплатити більше, ніж 1 мільйон євро. Ця практика, на жаль для нас всіх, вона продовжується", — заявив Лубінець.

Лубінець наголосив, що Київський СІЗО є найбільшим в Європі за кількістю утримуваних осіб, однак уряд не поспішає вкладати кошти в його ремонт. Замість цього бюджет країни зазнає постійних витрат через компенсації за порушення прав людини.

Мін'юст приховує факти катувань та побиття в СІЗО

Крім того, омбудсман навів приклад із Первомайської виправної колонії №117, де, за його словами, було зафіксовано спробу приховати смерть ув'язненого внаслідок побиття. Мін’юст офіційно повідомив, що на тілі чоловіка не виявили ознак насильницької смерті.

Однак незалежна експертиза, зокрема, запит до цивільної лікарні, де перебувало тіло, встановила, що загибла людина мала серйозні тілесні ушкодження — зламані ребра, забій грудної клітини, гідро- та гемоторакс, а також множинні садна і синці.

Цей випадок, за словами Лубінця, є показовим прикладом приховування фактів жорстокого поводження з боку працівників пенітенціарної системи.

Нагадаємо, торік, у травні 2024 року ДБР заявило про численні випадки катування та ув'язнених в колоніях.

Додамо, що у квітні 2025 року ДБР викрило злочинну мережу в Київському СІЗО, зокрема, знущання та навіть вбивства ув'язених.