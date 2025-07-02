Киевское СИЗО снова в центре скандала из-за пыток людей и взяточничества

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о масштабных злоупотреблениях в Киевском следственном изоляторе. По его словам, выявлены нарушения на десятки миллионов гривен, а также факты пыток и избиения людей, которые Минюст скрывает.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции, где находится наша корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

В Киевском СИЗО произвол и немало нарушений

Дмитрий Лубинец заявил, что во время проверок обнаружили не только многомиллионные убытки, но даже случаи начисления боевых выплат работникам, которые не находились на передовой.

Омбудсман подчеркнул, что среди самых серьезных нарушений — это нечеловеческие условия содержания в СИЗО, о чем офис омбудсмена ежегодно сообщает Минюсту и правительству, призывая выделить средства на улучшение ситуации. Между тем граждане массово обращаются в Европейский суд, чтобы обжаловать условия своего содержания в СИЗО и выигрывают дела, что отягощает бюджет.

"Мы нашли информацию, что одно из самых больших нарушений — это недостойные условия содержания. И когда мы постоянно, каждый год, пишем рекомендации Минюсту, правительству, мол, выделите финансирование, приведите в более-менее нормальные условия содержания граждан Украины в Киевском СИЗО, то всегда у нас ответ от правительства — нет средств. Обратите внимание, с 2012 года на основании решений Европейского суда защиты прав человека было вынесено 77 решений в пользу гражданам Украины, как раз те, которые находились в Киевском СИЗО на нарушение их прав из-за недостойных условий содержания. На основании этих решений Украина должна выплатить более 1 миллиона евро. Эта практика, к сожалению для нас всех, она продолжается", — заявил Лубинец.

Лубинец отметил, что Киевский СИЗО является крупнейшим в Европе по количеству удерживаемых лиц, однако правительство не спешит вкладывать средства в его ремонт. Вместо этого бюджет страны несет постоянные расходы из-за компенсаций за нарушение прав человека.

Минюст скрывает факты пыток и избиений в СИЗО

Кроме того, омбудсман привел пример из Первомайской исправительной колонии №117, где, по его словам, была зафиксирована попытка скрыть смерть заключенного в результате избиения. Минюст официально сообщил, что на теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти.

Однако независимая экспертиза, в частности, запрос в гражданскую больницу, где находилось тело, установила, что погибший человек имел серьезные телесные повреждения — сломанные ребра, ушиб грудной клетки, гидро- и гемоторакс, а также множественные ссадины и синяки.

Этот случай, по словам Лубинца, является показательным примером сокрытия фактов жестокого обращения со стороны работников пенитенциарной системы.

Напомним, в прошлом году, в мае 2024 года ГБР заявило о многочисленных случаях пыток и заключенных в колониях.

Добавим, что в апреле 2025 года ГБР разоблачило преступную сеть в Киевском СИЗО, в частности, издевательства и даже убийства заключенных.