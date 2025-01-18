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Київський суддя держкоштом профінансував армію РФ — деталі схеми

18 січня 2025 14:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві суддя виніс рішення в інтересах міністерства оборони РФ — ДБР оголосила підозру у держзраді
Суддя ознайомлюється з підозрою. Фото: ДБР
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Суддя Господарського суду Києва отримав підозру у державній зраді, бо профінансував грошима з держбюджету України російську армію. Справа стосується часів президентства Віктора Януковича.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у суботу, 18 січня.

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Передісторія

Слідство встановило, що ще у 2011 році російська влада залучила тодішніх президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців України до схеми, спрямованої на підривну діяльність проти держави. Одним із ключових елементів афери було рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу, що дозволило РФ отримати фінансування з українського бюджету.

Як працювала схема?

У 2011 році міністр оборони РФ направив до керівництва України лист із проханням погасити заборгованість приватного підприємства перед російською стороною в розмірі 405,5 мільйона доларів за постачання природного газу у 1996–1997 роках. Україна не мала жодного відношення до цього боргу, однак тодішні високопосадовці активно просували ідею його погашення за рахунок держбюджету.

Згодом до схеми залучили суддівську систему. У 2012 році Міністерство оборони РФ подало позов до Господарського суду Києва на Кабінет Міністрів України з вимогою стягнути понад 3 мільярди гривень.

Навіть за відсутності оригіналів документів, доказів існування боргу чи юридичних підстав для стягнення коштів із державного бюджету, суд задовольнив позов російського міністерства. У результаті з українського бюджету було стягнуто значну суму коштів, які в подальшому використовувалися РФ для фінансування збройної агресії.

ДБР суддя фінансував армію РФ
Оголошення про підозру. Фото: ДБР

Скасування рішення і підозри

У 2014 році, після початку збройної агресії РФ, інший суддя скасував незаконне рішення про стягнення коштів. Однак повернути гроші, які вже пішли на фінансування російської армії, не вдалося.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Максимальне покарання за цією статтею — 15 років позбавлення волі.

ДБР уже підготувало клопотання до Вищої ради правосуддя про відсторонення судді від здійснення правосуддя та надання дозволу на утримання його під вартою. Слідчі дії тривають.

суддя дбр газ донати армії рф
Слідчі дії. Фото: ДБР

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Київ ДБР корупція судді держзрада підозра Росія

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