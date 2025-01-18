В Киеве судья вынес решение в интересах министерства обороны РФ — ГБР объявила подозрение в госизмене

Киевский судья за госсредства профинансировал армию РФ — детали
Суддя Хозяйственного суда Киева получил подозрение в государственной измене, потому что профинансировал деньгами из госбюджета Украины российскую армию. Дело касается времен президентства Виктора Януковича.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в субботу, 18 января.
Предыстория
Следствие установило, что еще в 2011 году российские власти привлекли тогдашних президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников Украины к схеме, направленной на подрывную деятельность против государства. Одним из ключевых элементов аферы было решение Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга, что позволило РФ получить финансирование из украинского бюджета.
Как работала схема?
В 2011 году министр обороны РФ направил руководству Украины письмо с просьбой погасить задолженность частного предприятия перед российской стороной в размере 405,5 миллиона долларов за поставки природного газа в 1996–1997 годах. Украина не имела никакого отношения к этому долгу, однако тогдашние высокопоставленные чиновники активно продвигали идею его погашения за счет госбюджета.
Впоследствии к схеме привлекли судейскую систему. В 2012 году Министерство обороны РФ подало иск в Хозяйственный суд Киева на Кабинет Министров Украины с требованием взыскать более 3 миллиардов гривен.
Даже при отсутствии оригиналов документов, доказательств существования долга или юридических оснований для взыскания средств из государственного бюджета, суд удовлетворил иск российского министерства. В результате из украинского бюджета была взыскана значительная сумма средств, которые в дальнейшем использовались РФ для финансирования вооруженной агрессии.
Отмена решения и подозрения
В 2014 году, после начала вооруженной агрессии РФ, другой судья отменил незаконное решение о взыскании средств. Однако вернуть деньги, которые уже пошли на финансирование российской армии, не удалось.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
ГБР уже подготовило ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении судьи от правосудия и предоставлении разрешения на содержание его под стражей. Следственные действия продолжаются.
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