В Киеве судья вынес решение в интересах министерства обороны РФ — ГБР объявила подозрение в госизмене

Судья ознакамливается с подозрением. Фото: ГБР

Суддя Хозяйственного суда Киева получил подозрение в государственной измене, потому что профинансировал деньгами из госбюджета Украины российскую армию. Дело касается времен президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в субботу, 18 января.

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Предыстория

Следствие установило, что еще в 2011 году российские власти привлекли тогдашних президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников Украины к схеме, направленной на подрывную деятельность против государства. Одним из ключевых элементов аферы было решение Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга, что позволило РФ получить финансирование из украинского бюджета.

Как работала схема?

В 2011 году министр обороны РФ направил руководству Украины письмо с просьбой погасить задолженность частного предприятия перед российской стороной в размере 405,5 миллиона долларов за поставки природного газа в 1996–1997 годах. Украина не имела никакого отношения к этому долгу, однако тогдашние высокопоставленные чиновники активно продвигали идею его погашения за счет госбюджета.

Впоследствии к схеме привлекли судейскую систему. В 2012 году Министерство обороны РФ подало иск в Хозяйственный суд Киева на Кабинет Министров Украины с требованием взыскать более 3 миллиардов гривен.

Даже при отсутствии оригиналов документов, доказательств существования долга или юридических оснований для взыскания средств из государственного бюджета, суд удовлетворил иск российского министерства. В результате из украинского бюджета была взыскана значительная сумма средств, которые в дальнейшем использовались РФ для финансирования вооруженной агрессии.

Оглашение о подозрении. Фото: ГБР

Отмена решения и подозрения

В 2014 году, после начала вооруженной агрессии РФ, другой судья отменил незаконное решение о взыскании средств. Однако вернуть деньги, которые уже пошли на финансирование российской армии, не удалось.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

ГБР уже подготовило ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении судьи от правосудия и предоставлении разрешения на содержание его под стражей. Следственные действия продолжаются.

Следственные действия. Фото: ГБР

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