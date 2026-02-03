Відео
Київ "Київтеплоенерго" не отримає 2 млрд грн від Київради — причина

"Київтеплоенерго" не отримає 2 млрд грн від Київради — причина

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:52
Засідання Бюджетної комісії Київради 3 лютого — які рішення ухвалили
Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко / Facebook

Бюджетна комісія Київради поки не погодила виділення 2 млрд гривень для "Київтеплоенерго". Позиція комісії: спочатку звіти — потім рішення.

Про це повідомив депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Які рішення ухвалила Бюджетна комісія Київради 3 лютого

"Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності визначили чіткі кроки по ключових рішеннях  про людей, тепло й енергостійкість міста", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, керуючим компаніям районів коміся Київради погодила виділення 20 млн гривень.

"Це закупівля матеріалів і оплата праці робітників, які цілодобово ліквідовують пошкодження після ворожих атак", — пояснив Вітренко.

Також піднімалося питання збільшення статутного капіталу "Київтеплоенерго" на 2 млрд гривень.

"Позиція комісії однозначна: жодних мільярдів "вперед" без публічного звіту і контролю", — додав він.

Комісія дала дорученя "Київтеплоенерго" впродовж трьох днів надати звіти за попередні два роки щодо використання статутного капіталу, який вже неодноразово збільшувався. А також інформацію про стан створення наглядової ради.

Крім того, ОСББ/ЖБК/управляючим компаніям погодили кредити до 1 млн гривень на закупівлю генераторів. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столична влада зовсім не підготувалася до блекаутів.

Також ми писали, що після падіння неповнолітньої киянки в окріп, КМДА не зв’язалася з родиною дівчини.

Київ Київрада фінанси Київтеплоенерго столиця
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
