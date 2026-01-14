Влада не підготувалась до енергетичної кризи - Кривошея

Геннадій Кривошея. Фото: Укрінформ

Голова Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея розкритикував підготовку столиці до зимового сезону. Він зазначив, що ще у листопаді минулого року депутати Київради сподівалися на теплу зиму і вважали, що сезон мине без серйозних проблем.

Про це Кривошея заявив в ефірі програми "Київський час".

Влада не підготувалась до енергетичної кризи

За словами Кривошеї, протягом року профільні комісії Київради не заслуховували комунальні підприємства щодо їхньої готовності до опалювального сезону, існуючих проблем, потреб у фінансуванні та чітких планів дій.

Він вважає, що саме це стало однією з причин нинішніх труднощів із енергопостачанням столиці.

Голова Громадської ради закликав депутатів на найближчій сесії Київради, яка відбудеться завтра, публічно поставити питання всім відповідальним у системі ЖКГ, щоб з’ясувати реальний стан справ і ухвалити необхідні рішення для забезпечення безперебійного опалення міста.

Нагадаємо, що раніше голова держави Володимир Зеленський визнав, що у столиці не було необхідної підготовки до надзвичайної ситуації в енергетиці.

А до цього в уряді заявили, що покращення ситуації зі світлом очікується у Києві вже завтра, 15 січня.