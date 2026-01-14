Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У КМДА розкрили, чому влада не підготувалась до блекаутів

У КМДА розкрили, чому влада не підготувалась до блекаутів

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 23:48
Влада не підготувалась до енергетичної кризи - Кривошея
Геннадій Кривошея. Фото: Укрінформ

Голова Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея розкритикував підготовку столиці до зимового сезону. Він зазначив, що ще у листопаді минулого року депутати Київради сподівалися на теплу зиму і вважали, що сезон мине без серйозних проблем.

Про це Кривошея заявив в ефірі програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Влада не підготувалась до енергетичної кризи

За словами Кривошеї, протягом року профільні комісії Київради не заслуховували комунальні підприємства щодо їхньої готовності до опалювального сезону, існуючих проблем, потреб у фінансуванні та чітких планів дій.

Він вважає, що саме це стало однією з причин нинішніх труднощів із енергопостачанням столиці.

Голова Громадської ради закликав депутатів на найближчій сесії Київради, яка відбудеться завтра, публічно поставити питання всім відповідальним у системі ЖКГ, щоб з’ясувати реальний стан справ і ухвалити необхідні рішення для забезпечення безперебійного опалення міста.

Нагадаємо, що раніше голова держави Володимир Зеленський визнав, що у столиці не було необхідної підготовки до надзвичайної ситуації в енергетиці. 

А до цього в уряді заявили, що покращення ситуації зі світлом очікується у Києві вже завтра, 15 січня. 

КМДА сфера енергетики зима влада енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації