Заседание Бюджетной комиссии Киевсовета 3 февраля — какие решения приняли

Бюджетная комиссия Киевсовета пока не согласовала выделение 2 млрд гривен для "Киевтеплоэнерго". Позиция комиссии: сначала отчеты — потом решения.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко во вторник, 3 февраля.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности определили четкие шаги по ключевым решениям — о людях, тепле и энергоустойчивости города", — говорится в сообщении.

В частности, управляющим компаниям районов комиссия Киевсовета согласовала выделение 20 млн гривен.

"Это закупка материалов и оплата труда рабочих, которые круглосуточно ликвидируют повреждения после вражеских атак", — пояснил Витренко.

Также поднимался вопрос увеличения уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен.

"Позиция комиссии однозначна: никаких миллиардов "вперед" без публичного отчета и контроля", — добавил он.

Комиссия дала поручение "Киевтеплоэнерго" в течение трех дней предоставить отчеты за предыдущие два года по использованию уставного капитала, который уже неоднократно увеличивался. А также информацию о состоянии создания наблюдательного совета.

Кроме того, ОСМД/ЖСК/управляющим компаниям согласовали кредиты до 1 млн гривен на закупку генераторов.

