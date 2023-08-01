Київзеленбуд хоче витратити 5 млн грн на ремонт сходів у парку "Вічної слави"
У столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".
Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.
Що відомо
"Київзеленбуд" планує витратити майже 5 млн грн на капітальний ремонт сходів у парку "Вічної слави" у Печерському районі Києва.
Зазначається, що там планують демонтувати старі плити на сходах, провести земляні, монтажні та бурові роботи, укласти нові дорожні плити та облаштувати дощову каналізацію.
Також хочуть демонтувати 20 метрів трубопроводів з поліетиленових труб, дощоприймачі та решітки. Після цього запланований демонтаж сходових площадок та покриттів з гранітних плит. Для цього розберуть блоки та колони масою до 2 тонн.
Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року. Аукціон заплановано провести наступного тижня. Торги відбудуться 3 серпня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.