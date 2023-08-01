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Київзеленбуд хоче витратити 5 млн грн на ремонт сходів у парку "Вічної слави"

1 серпня 2023 09:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київзеленбуд хоче витратити 5 млн грн на ремонт сходів у парку "Вічної слави"
Парк "Вічної слави" у Києві. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

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Що відомо

"Київзеленбуд" планує витратити майже 5 млн грн на капітальний ремонт сходів у парку "Вічної слави" у Печерському районі Києва.

Зазначається, що там планують демонтувати старі плити на сходах, провести земляні, монтажні та бурові роботи, укласти нові дорожні плити та облаштувати дощову каналізацію.

 

Київзеленбуд хоче витратити 5 млн грн на ремонт сходів у парку "Вічної слави". Скриншот

Також хочуть демонтувати 20 метрів трубопроводів з поліетиленових труб, дощоприймачі та решітки. Після цього запланований демонтаж сходових площадок та покриттів з гранітних плит. Для цього розберуть блоки та колони масою до 2 тонн.

Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року. Аукціон заплановано провести наступного тижня. Торги відбудуться 3 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

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