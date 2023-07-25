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У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті: що не так із закупівлями

25 липня 2023 10:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті: що не так із закупівлями
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

Про це стало відомо із системи державних закупівель Prozorro.

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"Золотий" ремонт укриття

Ще 5 липня управління містобудування Шевченківської РДА Києва за результатами тендеру уклало договір з ТОВ "Київська домобудівна компанія" на капітальний ремонт укриття у садочку санаторного типу № 28 на вулиці Лук’янівській, 13.

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

Йдеться про суму в розмірі 2,39 млн грн.

Ціни завищені вдвічі

Якщо порівняти кошторисні ціни з ринковими, виявиться, що вони завищені вдвічі.

Наприклад, як зазначають "Наші гроші", Ceresit СТ 99 (грунтовка фунгіцидна) складає 330,50 грн за літр без ПДВ, а в популярному магазині для будівництва її продають по 251,00 грн.

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

 

Шланг водяний Tucai 1/2 x1/2 BB 0,6 м в кошторисі закладено по 1092,37 грн без ПДВ, а в магазинах можна купити за ціною від 149,00 до 152,00 грн з ПДВ, що майже в 10 разів дешевше ніж в кошторисі.

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

Суміш піщано-щебенева С-7 в кошторисі вказана по 1 527,77 грн за кубометр без ПДВ. А середня ціна на Київщині, відповідно до даних ДП "ДерждорНДІ", складає 1 042,60 грн з ПДВ.

 

У Києві на Лук'янівці проведуть "золотий" ремонт в укритті. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві не встановлюють мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та місцях сімейного відпочинку. Як виявилось, у столиці їх немає через законодавчі обмеження.

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