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Киевзеленстрой хочет потратить 5 млн грн на ремонт лестницы в парке "Вечной славы"

1 августа 2023 09:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевзеленстрой хочет потратить 5 млн грн на ремонт лестницы в парке "Вечной славы"
Парк "Вечной славы" в Киеве. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Об этом стало известно с сайта публичных закупок Prozorro.

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Что известно

"Киевзеленстрой" планирует потратить почти 5 млн грн на капитальный ремонт лестницы в парке "Вечной славы" в Печерском районе Киева.

Отмечается, что там планируется демонтировать старые плиты на лестнице, провести земляные, монтажные и буровые работы, уложить новые дорожные плиты и обустроить дождевую канализацию.

 

Киевзеленстрой хочет потратить 5 млн грн на ремонт лестницы в парке "Вечной славы". Скриншот

Также хотят демонтировать 20 метров трубопроводов из полиэтиленовых труб, дождеприемники и решетки. После этого планируется демонтаж лестничных площадок и покрытий из гранитных плит. Для этого разберут блоки и колонны массой до 2 тонн.

Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2023 года. Аукцион запланирован на следующей неделе. Торги пройдут 3 августа.

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

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