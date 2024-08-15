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Клаптики землі за шалені гроші та елітні авто — журналісти вивчили декларації чиновниці з Київщини

15 серпня 2024 13:52
Галина Шподарева - редактор
Декларація чиновниці з Київщини Лариси Ільєнко — що декларує посадовиця
Лариса Ільєнко. Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

В.о. голови міста Обухів на Київщині Лариса Ільєнко придбала менше квадратного метра землі за 6 млн гривень. Також чиновниця внесла в декларацію грошові подарунки та елітне авто. Проте свою заробітну плату Ільєнко не декларує вже протягом кількох років.

Декларації чиновниці вивчили журналісти видання "Київщина 24/7".  —

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З 1 травня 2024 року виконуючою обов’язки голови Обухівської міської ради стала Лариса Ільєнко, змінивши на посаді Олександра Левченко, який помер у жовтні 2022 року. Також З 2020 року Ільєнко є депутаткою Обухівської міської ради Київської області восьмого скликання. Окрім цього, вона є власницею БО "Благодійний фонд Лариси Ільєнко "Київська Русь".

"Останню декларацію посадовиця подала 9 травня 2024 року. Проте свою заробітну плату жінка не декларує вже протягом кількох років, тож зробити якийсь висновок про її дохід з основного місця роботи неможливо", — йдеться в публікації.

Коштовні подарунки та VIP-авто

Як з'ясували журналісти, у 2023 році Лариса Ільєнко отримала подарунок у грошовій формі від Тетяни Олексіївни Мен у розмірі 5 193 230 гривень.

Клаптики землі за шалені гроші та елітні авто — журналісти вивчили декларації чиновниці з Київщини - фото 1
Декларація Лариси Ільєнко. Фото: "Київщина 24/7"

У 2023 році Лариса Ільєнко придбала житловий будинок у селищі Козин Обухівського району Київщини, площею 493,3 кв. м і вартістю 13 192 110 гривень.

Тоді ж секретар Обухівської міськради придбала дві земельні ділянки у селищі, площею 0,075 кв. м й вартістю 6 370 788 гривень та площею 0,055 кв. м й вартістю 6 500 гривень

Клаптики землі за шалені гроші та елітні авто — журналісти вивчили декларації чиновниці з Київщини - фото 2
Земельна ділянка 0,075 кв. м. Фото: "Київщина 24/7"
Клаптики землі за шалені гроші та елітні авто — журналісти вивчили декларації чиновниці з Київщини - фото 3
Земельна ділянка 0,055 кв. м. Фото: "Київщина 24/7"

У 2022 році Лариса Ільєнко придбала MERCEDES-BENZ GLS400 2019 року випуску, який на той момент коштував 1 408 000 грн.

Виконуюча обов’язки голови, секретар Обухівської міської ради Лариса Ільєнко задекларувала 500 000 доларів та 300 000 євро готівки.

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MERCEDES-BENZ GLS400. Фото: OLX

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