Декларация чиновницы из Киевской области Ларисы Ильенко — что декларирует чиновница

Лариса Ильенко. Фото: Facebook

И.о. главы города Обухов в Киевской области Лариса Ильенко приобрела меньше квадратного метра земли за 6 млн гривен. Также чиновница внесла в декларацию денежные подарки и элитный автомобиль. Однако свою заработную плату Ильенко не декларирует уже несколько лет.

Декларации чиновницы изучили журналисты издания "Киевщина 24/7".

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С 1 мая 2024 года исполняющей обязанности председателя Обуховского городского совета стала Лариса Ильенко, сменив в должности Александра Левченко, скончавшегося в октябре 2022 года. С 2020 года Ильенко является депутатом Обуховского городского совета Киевской области восьмого созыва. Кроме этого, она является владелицей БО "Благотворительный фонд Ларисы Ильенко "Киевская Русь".

"Последнюю декларацию должностное лицо подало 9 мая 2024 года. Однако свою заработную плату женщина не декларирует уже в течение нескольких лет, поэтому сделать какой-то вывод о ее доходе с основного места работы невозможно", — говорится в публикации.

Ценные подарки и VIP-авто

Как выяснили журналисты, в 2023 году Лариса Ильенко получила подарок в денежной форме от Татьяны Алексеевны Мэн в размере 5 193 230 гривен.

Декларация Ларисы Ильенко. Фото: "Киевщина 24/7"

В 2023 году Лариса Ильенко приобрела жилой дом в поселке Козин Обуховского района Киевской области, площадью 493,3 кв. м стоимостью 13 192 110 гривен.

Тогда же секретарь Обуховского горсовета приобрела два земельных участка в поселке площадью 0,075 кв. м и стоимостью 6 370 788 гривен и площадью 0,055 кв. м и стоимостью 6 500 гривен.

Земельный участок 0,075 кв. м. Фото: "Киевщина 24/7"

Земельный участок 0,055 кв. м. Фото: "Киевщина 24/7"

В 2022 году Лариса Ильенко приобрела MERCEDES-BENZ GLS400 2019 выпуска, который на тот момент стоил 1 408 000 грн.

Исполняющая обязанности председателя, секретарь Обуховского городского совета Лариса Ильенко задекларировала 500 000 долларов и 300 000 евро наличности.