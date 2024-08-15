Вибух у кафе Києва 14 серпня — здетонувала петарда

У Києві в одному із кафе стався вибух — у мережі з'явилися кадри
У Києві 14 серпня в кафе Zigzag на вулиці Рейтарській стався вибух. У закладі зазначили, що здетонувала петарда.
Про це повідомила власниця закладу Любов Цибульська у своєму Facebook.
Вибух у закладі в Києві 14 серпня
Жінка розповіла, що вибух спричинила не граната, а петарда, яку приніс один із відвідувачів.
"Це була петарда. Піротехнічний засіб у вигляді гранати, який був принесений одним з гостей як іграшка-сувенір і залишений на барі. Робота з командою щодо "сувенірів" буде проведена", — зазначила вона.
Що передувало
Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Рейтарській у середу, 14 серпня, пролунав вибух. Попередньо, повідомляли, що там підірвали гранату. На місце одразу приїхали усі відповідні служби.
Незадовго стало відомо, що внаслідок вибуху у закладі сталося задимлення. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, потерпілих та руйнувань через інцидент немає.
Також відео з місця події оприлюднив журналіст Сергій Грішин у Telegram.
Він уточнив, що вибух стався у кафе "ЗігЗаг" на Рейтарській: офіціант дав гранату гостю, який думав, що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.
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