Вибух у кафе Києва 14 серпня — здетонувала петарда

Поліція та швидка на місці вибуху у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві 14 серпня в кафе Zigzag на вулиці Рейтарській стався вибух. У закладі зазначили, що здетонувала петарда.

Про це повідомила власниця закладу Любов Цибульська у своєму Facebook.

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Жінка розповіла, що вибух спричинила не граната, а петарда, яку приніс один із відвідувачів.

"Це була петарда. Піротехнічний засіб у вигляді гранати, який був принесений одним з гостей як іграшка-сувенір і залишений на барі. Робота з командою щодо "сувенірів" буде проведена", — зазначила вона.

Скриншот допису Любові Цибульської

Що передувало

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Рейтарській у середу, 14 серпня, пролунав вибух. Попередньо, повідомляли, що там підірвали гранату. На місце одразу приїхали усі відповідні служби.

Незадовго стало відомо, що внаслідок вибуху у закладі сталося задимлення. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, потерпілих та руйнувань через інцидент немає.

Також відео з місця події оприлюднив журналіст Сергій Грішин у Telegram.

Він уточнив, що вибух стався у кафе "ЗігЗаг" на Рейтарській: офіціант дав гранату гостю, який думав, що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.