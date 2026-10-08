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Головна Київ У Києві рух поїздів метро зупинено через зниження напруги

У Києві рух поїздів метро зупинено через зниження напруги

Ua ru
8 жовтня 2026 18:38
У Києві зупинено рух поїздів метро через проблеми з напругою
Київський метрополітен. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві тимчасово призупинили рух поїздів метро. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів. Наразі рух на окремих лініях поступово відновлюють, однак "червона" лінія залишається без сполучення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення КМДА у четвер, 8 жовтня.

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Зупинка руху поїздів метро у Києві: що відомо

Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів та роботу ескалаторів. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Там зазначили, що про відновлення роботи метрополітену повідомлять додатково.

"Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів", — йдеться у повідомленні КМДА.

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Згодом ситуація з рухом поїздів на лініях метро почала змінюватися. На "синій" та "зеленій" лініях поступово відновлюється рух поїздів, однак вони курсуватимуть зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Усі підземні станції метро продовжують працювати як укриття.

Згодом у КМДА додали:

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами".

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Скриншот повідомлення КМДА/Telegram
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Скриншот повідомлення КМДА/Telegram
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Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Новина доповнюється...

Київ метро КМДА поїзди відключення світла метрополітен
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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