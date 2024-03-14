Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського arrow

Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського

14 березня 2024 23:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського
Директор Київського метро Віктор Брагінський. Фото: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мер Києва Віталій Кличко може відправити у відставку директора київського метрополітену Віктора Брагінського. Він дав зрозуміти, що прийняв таке рішення через оприлюднення результатів розслідування Bihus.info.

Відповідне повідомлення Кличко розмістив на своїй сторінці у Telegram у четвер, 14 березня.

Читайте також:
кличко
Кличко хоче відправити у відставку Брагінського. Фото: скриншот

Брагінський може бути усунутий з посади

"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", — повідомив міський глава.

Він також додав, що фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, повинні займатися правоохоронні органи. 

Варто зазначити, що у матеріалі йдеться про незадеклароване майно Брагінського на 52 млн грн та підозріло великі статки рідних посадовця.

Раніше ми повідомляли, що комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 млн грн на обладнання для керування освітленням столиці. Цього року буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Кличко має 12 заступників та 102 радники. Загальна сума їхньої зарплати сягає понад мільйон гривень.

Віталій Кличко
Київ
корупція
метро
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше