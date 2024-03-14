Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського

Директор Київського метро Віктор Брагінський. Фото: Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко може відправити у відставку директора київського метрополітену Віктора Брагінського. Він дав зрозуміти, що прийняв таке рішення через оприлюднення результатів розслідування Bihus.info.

Відповідне повідомлення Кличко розмістив на своїй сторінці у Telegram у четвер, 14 березня.

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"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", — повідомив міський глава.

Він також додав, що фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, повинні займатися правоохоронні органи.

Варто зазначити, що у матеріалі йдеться про незадеклароване майно Брагінського на 52 млн грн та підозріло великі статки рідних посадовця.

Раніше ми повідомляли, що комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 млн грн на обладнання для керування освітленням столиці. Цього року буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Кличко має 12 заступників та 102 радники. Загальна сума їхньої зарплати сягає понад мільйон гривень.