Кличко намерен уволить директора киевского метро Виктора Брагинского

Директор Киевского метро Виктор Брагинский. Фото: Вечерний Киев

Мэр Киева Виталий Кличко может отправить в отставку директора киевского метрополитена Виктора Брагинского. Он дал понять, что принял такое решение из-за обнародования результатов расследования Bihus.info.

Соответствующее сообщение Кличко разместил на своей странице в Telegram в четверг, 14 марта.

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"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение", — сообщил городской глава.

Он также добавил, что фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.

Следует отметить, что в материале говорится о незадекларированном имуществе Брагинского на 52 млн грн и подозрительно большом состоянии родных чиновника.

Ранее мы сообщали, что коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета потратило 448,43 млн грн на оборудование для управления освещением столицы. В этом году будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

У Кличко есть 12 заместителей и 102 советника. Общая сумма их зарплаты составляет более миллиона гривен.