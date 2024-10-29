Опалювальний сезон у Києві — Кличко назвав дату початку

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Кличко, Telegram

З 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон через похолодання. Для повного підключення житлового фонду до теплопостачання знадобиться близько тижня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Опалювальний сезон у Києві

Кличко заявив, що з 30 жовтня в Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення було ухвалене у зв'язку із суттєвим похолоданням, яке очікується найближчими днями.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 °С, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", — зауважив міський голова Києва.

Він додав, що для повноцінної роботи централізованої системи теплопостачання в Києві необхідно близько семи днів.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ситуація з теплом цієї зими буде відрізнятись від ситуації зі світлом. Оскільки генерація тепла в Україні децентралізована, то це буде питання до рішень кожної окремої міської влади.

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