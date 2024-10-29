Отопительный сезон в Киеве — Кличко назвал дату начала

Городской голова Киева Виталий Кличко. Фото: Кличко, Telegram

С 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон из-за похолодания. Для полного подключения жилищного фонда к теплоснабжению понадобится около недели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 29 октября.

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Кличко заявил, что с 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение было принято в связи с существенным похолоданием, которое ожидается в ближайшие дни.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 °С, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", — отметил городской голова Киева.

Он добавил, что для полноценной работы централизованной системы теплоснабжения в Киеве необходимо около семи дней.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Напомним, ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.

Раньше мы писали о том, когда ждать подключения теплоснабжения регионам Украины, а также какие будут тарифы.