У центрі Києва прорвало тепломережу — яка причина

Центр Києва у парі через прорив тепломережі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві стався прорив тепломережі. Наразі пошкодження на вулиці Велика Васильківська, 84, локалізовано.

Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго у вівторок, 29 жовтня.

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Вранці 29 жовтня на вулиці Велика Васильківська, 84, сталося експлуатаційне пошкодження в тепловій камері, в результаті відбувся витік води через люк та дренажні канали на проїжджу частину.

Наслідки прориву тепломережі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згодом у мережі почали ширитися відео про те, як центр столиці вкрила пара.

"Наразі пошкодження локалізовано. Аварійно-відновлювальна бригада Київтеплоенерго перекрила теплоносій, обстежує локацію та оперативно виконає ремонтні роботи в теплокамері", — йдеться у повідомленні.

Допис Київтеплоенерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 14 жовтня у Києві мали почати подавати тепло в заклади соцінфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки. Житлові будинки громадян під'єднають дещо пізніше.

Раніше ми писали про те, що ситуація з теплом цієї зими буде відрізнятись від ситуації зі світлом. Оскільки генерація тепла в Україні децентралізована, то це буде питання до рішень кожної окремої міської влади.