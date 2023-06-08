Кличко обіцяє "комплексне рішення" щодо укриттів у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram Кличка

Київрада хоче, аби за недопущення людей до укриттів запровадили кримінальну відповідальність. У власників укриттів, які перебувають у приватній власності, в таких випадках цю нерухомість можуть взагалі відібрати.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

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Рішення Київради

За словами Віталія Кличка, сьогодні, 8 червня, Київська міська рада має ухвалити "комплексний проєкт рішення", яке стосуватиметься стану і доступності укриттів у столиці.

Йтиметься, зокрема, про ті укриття, які перебувають у приватній власності.

"В разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені", — наголосив міський голова столиці.

Крім того, Київрада планує звернутися до центральної влади із проханням запровадити кримінальну відповідальність за недопущення людей до укриттів.

Чим займалися райдержадміністрації

Віталій Кличко наголосив, що за час повномасштабної війни у Києві було проведено понад дев’ять тисяч перевірок стану укриттів.

За підсумками цих перевірок глави районів столиці отримали доручення щодо усунення недоліків із укриттями.

"Голови РДА звітували про виконання цих доручень, і надавали заявки на фінансування ремонтних робіт. Саме на це Київрада виділяла кошти", — заявив міський голова Києва.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.