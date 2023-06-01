"Укриття не відкрили": киянин розповів подробиці загибелі дружини під час атаки

Киянин, який втратив дружину під час нічного обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети.

Про це розповів мешканець столиці Ярослав, дружина якого загинула під час нічної повітряної атаки росіян.

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Мешканець Києва Ярослав розповів, що однією із трьох загиблих цієї ночі була його дружина.

Вона, за словами чоловіка, бігла з дитиною до укриття, але двері цього приміщення виявилися зачиненими.

Через це жінка не встигла заховатися і отримала смертельне поранення одним із уламків ракети.

Зачинене укриття

Ярослав зазначив, що інші загиблі (яких усього виявилося троє) також прямували до укриття, яке виявилося зачиненим.

Крім загиблих, понад десятеро осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що, за попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.