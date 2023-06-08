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Кличко обещает "комплексное решение" по укрытиям в Киеве

8 июня 2023 11:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко обещает "комплексное решение" по укрытиям в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киевсовет хочет, чтобы за недопуск людей к укрытиям ввели уголовную ответственность. У владельцев укрытий, находящихся в частной собственности, в таких случаях эту недвижимость вообще могут отобрать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

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Решения Киевсовета

По словам Виталия Кличко, сегодня, 8 июня, Киевский городской совет должен принять "комплексный проект решения", касающийся состояния и доступности укрытий в столице.

Речь пойдет, в частности, о тех укрытиях, которые находятся в частной собственности.

"В случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты", — отметил городской голова столицы.

Кроме того, Киевсовет планирует обратиться к центральным властям с просьбой ввести уголовную ответственность за недопущение людей в укрытия.

Чем занимались райгосадминистрации

Виталий Кличко отметил, что за время полномасштабной войны в Киеве было проведено более девяти тысяч проверок состояния укрытий.

По итогам этих проверок главы районов столицы получили поручение по устранению недостатков с укрытиями.

"Председатели РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и подавали заявки на финансирование ремонтных работ. Именно на это Киевсовет выделял средства", — заявил городской голова Киева.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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